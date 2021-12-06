منظمات صحافية: تأخر إصدار الموافقات للإعلام الأجنبي يهدد نزاهة الانتخابات

اعتبر المركز الليبي لحرية الصحافة، تأخر إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في إصدار الموافقات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في ليبيا لتغطية الانتخابات؛ تهديداً لنزاهتها وحيادها.

وأدان المركز، في بيان مشترك مع المنظمة الليبية للإعلام المستقل وشبكة أصوات للإعلام والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية؛ التأخير غير المبرر من إدارة الإعلام الخارجي في إصدار الموافقات اللازمة لتغطية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خلال الأسابيع المقبلة.

وتلقّى الموقّعون على البيان، العديد من الشكاوى التي أكدت تعمد التأخير في إصدار الموافقات اللازمة، مما يعد انتهاكاً لحق الصحافة في تغطية الانتخابات، ويحرم المواطنين من الحصول على التغطية الإخبارية من قبل مؤسسات إعلامية مختلفة، بحسب نصِّ البيان.

وتقدم عددٌ من مراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية المعتمدة في ليبيا، بطلب للحصول على الموافقة لتغطية الانتخابات منذ شهر أكتوبر الماضي، وبالرغم من ذلك؛ لم يحصلوا على ردٍّ حتى الثالث من ديسمبر.

ودعا البيان المشترك لمنظمات الصحافة الليبية، رئاسة حكومة الوحدة ووزارة الخارجية؛ إلى سرعة العمل على إيجاد حلٍّ لتجاهل إدارة الإعلام الخارجي، وتسهيل عمل الصحفيين.

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