بودوارة: الانتخابات ستُلغى والبلاد ستقسم والحل في مبايعة «الأمير محمد»

قال أشرف بودوارة، الكاتب والمحلل الليبي، إن من الواضح جداً أن الانتخابات ستؤجل إن لم تُلغى، وهناك أصوات دولية تدعوا الي تقسيم البلاد بين الثلاث عائلات المتحكمة في المناطق الثلاث شرق وغرب وجنوب مما سيؤدي إلى انهيار الدولة الليبية، مع انتهاء شرعية جميع المؤسسات الحالية التشريعية والتنفيذية، وأن الحل الوحيد والجذري لإنقاذ البلاد والشعب هو العودة لدستورالاستقلال1951 الذي عطله القذافي وعائلتهُ بإنقلابهم على الدولة الدستورية، وفق قوله.

أضاف بودوارة، على فيسبوك: ينبغي مبايعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ملكاً دستورياً، ليختار مجلساً للشيوخ ويُعين رئيس حكومة وطنية نزيهة، وتجرى انتخابات برلمانية حسب الدستور نفسه، والملك سيكون مظلة لجميع الليبيين ومحافظاً على وحده وسيادة ليبيا، شخصية توافقية التي يُجمع عليها الليبيين كونه لم يتورط في الدم الليبي أو في الفساد والصراع، غير محسوب على قبيلة أو منطقة أو مدينة، فهو من أسرة كريمة لها جذورها التاريخية المرتبطة بالجهاد الليبي ضد المحتل الفاشستي الغاشم وإستقلال الدولة الليبية وتأسيسها، وخذه هي خارطة الطريق الوطنية السريعة الضامنة بإذن الله لإنقاذ الشعب الليبي ووطنهُ في اقرب وقت قبل الإنهيار والإنقسام والضياع، على حد تعبيره.