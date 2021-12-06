سلامة يعلن إعادة ستيفاني وليامز لموقع المسؤولية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2021

أعلن المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة إعادة نائبته والمبعوثة الأممية المكلفة سابقا ستيفاني وليامز لموقع المسؤولية في ليبيا.

وقال سلامة في تغريدة له بموقع “تويتر” “أشكر السيد الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني وليامس إلى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً، وأتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها”.