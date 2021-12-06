الجزائر تعلن فتح معبر الدبداب-غدامس خلال أيام

أعلن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، إعادة فتح المعبر الحدودي البري، الدبداب، بولاية إليزي المجاورة لمدينة غدامس في غضون أيام قليلة، وذلك أمام الحركة التجارية.

ودعا رزيق رجال الأعمال الجزائريين إلى ضرورة اقتحام السوق الليبية من خلال المنتجات الغذائية ومواد البناء المطلوبة، مؤكدًا الدور المهم الذي سيلعبه المعبر في رفع حجم الصادرات الجزائرية بالأسواق الليبية.

جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش إشرافه على انطلاق فعاليات الصالون الجهوي للإنتاج والتصدير بالجزائر اليوم الإثنين.

– مدير الجمارك الجزائرية يشرف على ترتيبات فتح معبر حدودي مع ليبيا

كان وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، أكد الاتفاق مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن في نوفمبر الماضي على فتح المعبر الحدودي (الدبداب) مع ليبيا، وتنظيم دورات تكوين في مجال الشرطة والحماية المدنية.

وفي أواخر مايو الماضي تم الاتفاق بين الجزائر وليبيا على ضرورة تحيين اتفاقية منع الازدواج الضريبي والإسراع في فتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس لتسهيل عبور البضائع، وفتح وكالة بنكية بالدبداب.

وأطلق عدد من المواطنين من البلدين في عدة مناسبات نداءات لفتح المعبر الحدودي المغلق منذ 2014، وذلك في ظل الزيارات المتكررة بين مسؤولي البلدين من أجل إعادة الروابط الأسرية والتجارية.

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