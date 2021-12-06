وزير التخطيط يبحث تفعيل مشروع 5000 وحدة سكنية في سلوق

العنوان – سلوق

بحث وزير التخطيط فاخر بوفرنة اليوم الإثنين مع الشركة الصينية CCCC المنفذة لمشروع 5000 وحدة سكنية بمدينة سلوق آليات تفعيل المشروع.

وناقش بوفرنة خلال الاجتماع الذي عقده في ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي أبرز الصعوبات التي تواجه المشروع.

ويأتي الاجتماع عقب وصول وفد من الشركة الصينية لمدينة بنغازي للاطلاع على الأوضاع الأمنية والمالية للبلاد، وبحث إمكانية استئناف العمل في المشروع وإتمام إنجازه.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عدد من الإجراءات الفعلية للبدء في تفعيل هذا المشروع الحيوي.

وأبدى وزير التخطيط ارتياحه من نتائج الاجتماع، حاثا باقي الشركات اللاتي لديهن مشاريع في ليبيا للعودة للبلاد واستئناف أعمالهن.

وفي نهاية نوفمبر المنصرم بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري عودة الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة (CCCC) للعمل في مدينة بنغازي.

واستعرض بوجواري مع وفد من الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة ( CCCC ) برئاسة نائب المدير العام للشركة Fo zhenyi العمل على استكمال عدد من المشاريع المُتوقفة وإمكانية العمل على تنفيذ مشاريع جديدة في مجالات البُنية التحتية المُختلفة.

وأبدى الوفد الصيني استعداده لوضع آلية مُشتركة يتم من خلالها البدء الفعلي في تنفيذ أعمال ومشاريع خلال الفترة القادمة، مشيدًا بمستوى الأمن في مدينة بنغازي.

وأكد رئيس المجلس التسييري حرص البلدية على التعاون التام من أجل إعادة تقعيل عدد من المشاريع في مجالات الإسكان العام والبُنية التحتية.