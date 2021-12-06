المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 6 حالات وفاة و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين حصيلة يوم أمس الأحد بتسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 6 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات 12.3 بلغت بالمائة، من أصل 3875 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1693حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 356814 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 13155 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5499 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ1743878 ، والمطعمين بالجرعة الثانية712019 .

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