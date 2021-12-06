رئاسة “النواب” تدعو إلى جلسة تناقش تطورات العملية الانتخابية

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية، تُعقد يوم غدٍ الثلاثاء، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وبحسب بيان صادر عن هيئة رئاسة المجلس؛ فإن الجلسة ستخصص للنقاش حول آخر تطورات العملية الانتخابية.

يذكر أن 72 نائباً كانوا قد أصدروا بياناً مشتركاً، طالبوا فيه رئاسة المجلس بعقد جلسة اليوم الاثنين، على أن يمتثل رئيس المفوضية وممثلو المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة، قبل أن تدعو رئاسة المجلس إلى جلسة الغد.

وحذّر النواب، في البيان، مفوضية الانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية، إلى حين انتهاء جلسة المساءلة؛ ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع، وتحديد سبل إنقاذ العملية الانتخابية.

وأكد النواب أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تُحتّم عليهم عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات، ولن يقبلوا بالرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة، أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية، بحسب وصفهم.

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