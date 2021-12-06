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هرندل: نتطلع لحياة مستقرة للشعب الليبي ونحن بجانب قراراتكم

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هرندل، إن بلادها تدعم الجانب الليبي من خلال الوقوف بجانبها لا أمامها، في إشارة منها إلى أن الدعم يأتي على شكل ما يطلبه الشعب لا أن يؤمر به.

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قناة ليبيا

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