رئيس الحكومة المكلف يلتقي وزير الحكم المحلي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2021

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح اليوم الاثنين وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفي التركي.

وبين المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة أن الوزير قدم إحاطة لرئيس الحكومة المكلف عن عمل الوزارة، وما حققته من نجاحات خلال الأشهر الماضية، بما يساهم في تفعيل دور الإدارة المحلية

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخروج من المركزية المقيتة التي تعيق سير عملها.