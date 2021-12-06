رسمياً.. ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الإثنين، تعيين الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا، لتقوم بدور في دعم إجراء الانتخابات المقبلة.

وقال بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي لغوتيريس إن «وليامز ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي».

وأشار البيان إلى أن المسارت المقصودة هي: السياسي والأمني والاقتصادي، فضلا عن دورها المرتقب في «دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا»، حسب البيان.

قبل ذلك، كتب المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أشكر الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني وليامز إلى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معًا»

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