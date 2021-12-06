غوتيرش يُعيد وليامز مبعوثة أممية إلى ليبيا

العنوان-طرابلس

قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إعادة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، مبعوثة أممية إلى ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة للمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة قال فيها: “أشكر الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني وليامز إلى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معا”.

وتنمى سلامة التوفيق لـ وليامز في مهمتها “لما فيه الخير لعموم ليبيا العزيزة وأهلها”.

وكلفت الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز مبعوثة إلى ليبيا، خلفًا ليان كوبيش الذي تنتهي ولايته في 10 ديسمبر الجاري.