بعد رصد ظهور حالات جديدة بالمنطقة الجنوبية..مركز مكافحة الأمراض ينفذ خطة لدحر عودة مرض الملاريا

ليبيا – اجتمع الفريق المُكلف بالرصد والتقصي والبحث عن ناقل مرض الملاريا، والمتكون من (إدارة الرصد، والتقصي، وإدارة مُكافحة الأمراض المُشتركة) وفريق من مُنظمة الصِّحة العالمية بالمنطقة الجنوبية أمس الأحد مع مُدير مُستشفى مُرزق العام؛ للبدء في تنفيذ خطة لدحر عودة مرض الملاريا بعد رصد ظهور حالات جديدة بالمنطقة الجنوبية.

الفريق زار بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض المُختبر الطبي بالمستشفى في مدينة سبها، وباقي المُدن لمعرفة الاحتياجات، ولتفعيل مكتب للرصد بالمستشفى لرصد الحالات في حال حدوثها.

كما توجه الفريق إلى بلدتي مرزق، وأم الأرانب، للوقوف على برك المياه التي تعد بيئة خصبة للبعوض الناقل للمرض، وأخد عينات من اليرقات، ونصب المصائد للتأكد من خلو هذه المناطق من هذه الحشرات.

وأشار المركز الوطني إلى أنه سيطلق دورات تدريبية للأطباء وفنيي المُختبرات بدعم من منظمة الصحة العالمية لمعرفة طُرق تشخيص مرض الملاريا وعلاجه خلال أيام القليلة القادمة.