عسبلى: لم تسجل أي خروقات من المتقدمين للتنافس على المقاعد البرلمانية في الدائرة الانتخابية الثانية

المرج 06 ديسمبر 2021 (وال) _ قال مدير مكتب الدائرة الانتخابية الثانية– المرج السيد عبد الرحيم أدم العسبلى: أن فترة قبول طلبات الترشح للراغبين في خوض المنافسة للانتخاب على المقاعد البرلمانية الدائرة الانتخابية الثانية، قد شهدت إقبالاُ ملحوظ من المتنافسين، وهوما يؤكد رغبة المجتمع المحلى لانتقال السلطة عبر الآليات الديمقراطية.

كما أكد أن طلبات الترشح قد أحليت للمفوضية العليا للانتخابات للفحص والتدقيق والاعتماد والقبول أو الرفض والاستبعاد بحسب القانون الانتخابي.

وقد أثنى مدير مكتب الدائرة الانتخابية الثانية المرج على التزام المتقدمين على التنافس بمدونة السلوك والقانون الانتخابي، وظهر ذلك جليا في عدم التسرع في الحملات الانتخابية قبل صدور قوائم المترشحين واعتماد اللوائح المنظمة للحملات الانتخابية، وقد اكتفى المتقدمين للترشح بتعريفات وإعلانات تٌبرهن نيتهم للترشح وتقديم مستنداتهم للمفوضية .

وأضاف إن الدائرة الانتخابية الثانية بالمرج لم تُسجل فيها أي خروقات فيما يتعلق بالحملات الترويجية للمتقدمين، وكما شهدت مرحلة توزيع البطاقات وعى أمنى من الناخبين، وكذلك وعي صحي وتقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. (وال _ المرج) أ ف / ه ع

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