إلى كل الطامعين .. الشعب وحده هو المتحدث الرسمي ولا داعي للخطة “ب “

تدخل الدول الغربية في ليبيا.. كان واضحا وجليا منذ 10 سنوات مضت.. والطامعون بخيراتها ونفطها.. تصارعوا وعلانية على من يقضم الكعكة الليبية.. الناطق باسم الرئاسية التركية إبراهيم قولن.. يتحدث عن الخطة باء.. في حال عدم إنجاز الانتخابات في موعدها.. ولا نعلم من منحه أو غيره الحق في التحدث باسم الليبيين.. فالشعب وحده هو صاحب الكلمة والاختيار.
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قناة ليبيا
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