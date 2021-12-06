البيوضي: لا يوجد تأجيل للانتخابات وستجرى في موعدها بديسمبر

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي إنه لا يوجد تأجيل للانتخابات وستجرى في موعدها بديسمبر، مشيرًا إلى أن البلاد أمام الخطوات الأخيرة، والتي ستبدأ بإعلان القوائم النهائية للمترشحين، وموعد التصويت الذي ستحدده المفوضية.

البيوضي أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فاستعدوا لفرض إرادتكم بأيديكم، فلا أحد يملك حق تأجيلها، فباستلامكم بطاقاتكم الانتخابية أثبتم أنكم تبحثون عن التغيير وليبيا جديدة بعيدًا عن الصدام والاحتراب”.

كما تابع: “فالقوى الدولية والمحلية التي تحاول عرقلة المسار السلمي، باتت تستشعر مواقفكم التي تتجه لتغيير الوضع القائم، ولا أحد يستطيع فرض رأيه عليكم وبأيديكم فقط ستفرضون التغيير”.

وأشار إلى أنه قد آن الأوان لليبيا قوية قادرة وراعية، وسيتم الذهاب لصناديق الاقتراع من أجل استدامة السلام والاستقرار.

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