إعلان موعد عودة إنتاج حقل المبروك بعد توقف لأكثر من 7 سنوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
06 December, 2021
أعلن رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مبروك” للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي أن الحقل سيعود للإنتاج في الربع الأول من العام 2023م بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل بعد توقف لأكثر من سبع سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، بالمقر الرئيسس للمؤسسة بالعاصمة طرابلس، مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مبروك للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي بحضور مدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع المكلف جمال هنكة بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.
وأكد الرفاعي خلال سرده للأعمال المنجزة في مشروع إعادة تأهيل وصيانة حقل المبروك، أن الحقل سيعود للإنتاج في الربع الأول من العام 2023م بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يوميا باستخدام تسهيلات سطحية لإنتاج مبكر بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات، وقد جرى إكمال تقييم جميع آبار الحقل، والانتهاء من الأعمال اللوجستية من تجهيزات الإقامة والاتصالات والإنترنت.
وبين الرفاعي، أن الوضع الأمني بالحقل ممتاز بفضل جهود حرس المنشآت النفطية، على خلاف الوضع المالي للشركة الذي وصفه بالسئ كنا عرّج على بعض التحديات التي تعيق سير عمليات الشركة البحرية بحقل الجرف، مؤكدًا أن الوضع الفني حرج بسبب النقص الشديد في التمويل الذي يحول دون إنجاز الأعمال وإجراء التدريب الضروري لحصول العاملين على التراخيص اللازمة لانجاز الأعمال.
من جانبه أكد صنع الله دعم المؤسسة الوطنية للنفط لإدارة الشركة وعامليها مشددا على ضرورة إجراء دراسة شاملة للبنية التحتية لحقل الجرف ( البحري ) وتطوير التسهيلات السطحية للوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج.
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