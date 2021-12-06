إعلان موعد عودة إنتاج حقل المبروك بعد توقف لأكثر من 7 سنوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2021

أعلن رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مبروك” للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي أن الحقل سيعود للإنتاج في الربع الأول من العام 2023م بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل بعد توقف لأكثر من سبع سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، بالمقر الرئيسس للمؤسسة بالعاصمة طرابلس، مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مبروك للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي بحضور مدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع المكلف جمال هنكة بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد الرفاعي خلال سرده للأعمال المنجزة في مشروع إعادة تأهيل وصيانة حقل المبروك، أن الحقل سيعود للإنتاج في الربع الأول من العام 2023م بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يوميا باستخدام تسهيلات سطحية لإنتاج مبكر بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات، وقد جرى إكمال تقييم جميع آبار الحقل، والانتهاء من الأعمال اللوجستية من تجهيزات الإقامة والاتصالات والإنترنت.

وبين الرفاعي، أن الوضع الأمني بالحقل ممتاز بفضل جهود حرس المنشآت النفطية، على خلاف الوضع المالي للشركة الذي وصفه بالسئ كنا عرّج على بعض التحديات التي تعيق سير عمليات الشركة البحرية بحقل الجرف، مؤكدًا أن الوضع الفني حرج بسبب النقص الشديد في التمويل الذي يحول دون إنجاز الأعمال وإجراء التدريب الضروري لحصول العاملين على التراخيص اللازمة لانجاز الأعمال.

من جانبه أكد صنع الله دعم المؤسسة الوطنية للنفط لإدارة الشركة وعامليها مشددا على ضرورة إجراء دراسة شاملة للبنية التحتية لحقل الجرف ( البحري ) وتطوير التسهيلات السطحية للوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج.