القطراني يطلع على سير عمل مشروعات الحكومة في كافة ربوع ليبيا

العنوان – بنغازي

اطلع النائب الأول لرئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة اليوم الإثنين حسين اعطية القطراني على سير عمل مشروعات الحكومة في كافة ربوع ليبيا.

وناقش القطراني خلال اجتماع في مكتبه بديوان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مدينة أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المشاريع وآليات تذليل الصعاب لضمان الانتهاء منها.

وتبلغ قيمة المشروعات التي اطلع على سير عملها النائب الأول 10 مليار و 700 مليون دينار، موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

وبدوره، قدم وزير التخطيط فاخر بوفرنة ملخص عن المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة بنغازي، موضحا أن هناك مشاريع جاري العمل فيها و مشاريع أخرى سيباشر في تنفيذها في القريب العاجل.