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إدانة لوزارة الخارجية في تأخر منح التراخيص للإعلام الأجنبي لتغطية الانتخابات

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وقعت 4 منظمات بيانا تدين فيه إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية لتأخرها عن إصدار الموافقات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، داعية الحكومة للتدخل وإيجاد حل لتسهيل عمل الصحفيين وتغطية الانتخابات.

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قناة ليبيا

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