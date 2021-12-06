إدانة لوزارة الخارجية في تأخر منح التراخيص للإعلام الأجنبي لتغطية الانتخابات

وقعت 4 منظمات بيانا تدين فيه إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية لتأخرها عن إصدار الموافقات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، داعية الحكومة للتدخل وإيجاد حل لتسهيل عمل الصحفيين وتغطية الانتخابات.

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