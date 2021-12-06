القطراني يقف على تنفيذ المشروعات الخدمية في المدن الليبية

اطلع النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني، على سير عمل مشروعات الحكومة في كافة ربوع ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التخطيط فاخر بوفرنة.

وناقش الاجتماع، الذي حضره مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس محمود عجاج، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المهندس إبراهيم تاكيتا، أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المشاريع وآليات تذليل الصعاب لضمان الانتهاء منها.

وتبلغ قيمة المشروعات التي اطلع على سير عملها، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 10 مليار و 700 مليون دينار، موزعة على مختلف انحاء البلاد.

بدوره، قدم وزير التخطيط ملخص عن المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة بنغازي، موضحا أن هناك مشاريع جارِ العمل فيها و مشاريع أخرى سيباشر في تنفيذها في القريب العاجل.