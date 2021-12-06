العامة للكهرباء تؤكد أن الانقطاعات بسبب سرقة أسلاك بمسافة “4300” متر

العنوان – طرابلس

اعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهربائية بمسافة “4300 متر” مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الشركة أنه تمت سرقة أسلاك ضغط عالى بمسافة “1100متر” على خط الفروسية فرعية المشاط بدائرة توزيع جنزور.

وأكدت العامة للكهرباء أنه تمت سرقة أسلاك ضغط عالى مسافة “900 متر” على خط النهر فرعية الرحاحلة بدائرة توزيع السائح ترهونة.

وذكر الشركة أنه تمت سرقة أسلاك ضغط عالى على خط الترهوني 30 النهر مسافة “500 متر” دائرة توزيع عين زارة.

وأشارت إلى سرقة أسلاك ضغط عالى على خط “أم عزيز واحد 30 البير الحلو” مسافة “1800 متر” بدائرة توزيع الجميل.