تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية واللجنة العليا للطفولة

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، اجتماعاً تشاورياً مع رئيس اللجنة العليا للطفولة محمود الشريف، للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تُواجه أقسام حماية الأُسرة والطفل.

‏وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس قسم حماية الطفل بمديرية أمن الزاوية، تعزيز التعاون بين الوزارة ‏واللجنة العليا للطفولة، عبر أقسام حماية الطفل بمديريات الأمن التابعة للوزارة.

‏وشدد الاجتماع، حسب منشور لوزارة الداخلية على موقع “فيسبوك”، على ضرورة تفعيل أقسام حماية الأسرة والطفل، لتؤدي أعمالها التي كُلّفت بها على أكمل وجه.

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