(وال) ترصد رحلة 30 يوماً من مراحل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

بنغازي 06 ديسمبر 2021 (وال) _ حدّدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تاريخ اليوم الإثنين السادس من ديسمبر موعداً للفصل النهائي في الطعون وبداية الدعاية الانتخابية.

وأشار التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين، إلى أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ (4326) مترشحاً ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم أمس الأحد .

وبلغ إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب (4.326) مرشحاً في جميع الدوائر الانتخابية والبالغ عددها (13) دائرة انتخابية، وتصدرت الدائرة الانتخابية الثالثة والتي تضم بلديات “بنغازي وتوكرة والابيار وقمينس وسلوق” أعداد المترشحين للانتخابات البرلمانية، حيث بلغ (805) مرشحاً.

وجاءت في المرتبة الثانية الدائرة الانتخابية الحادية عشرة بعدد (592) مرشحاً، وتضم الدائرة، بلديات “طرابلس المركز وتاجوراء والقرة بوللي وسوق الجمعة وحي الأندلس وأبوسليم وعين زارة وجنزور”، فيما احتلت الدائرة الثانية عشرة الترتيب الأخير بعدد ( 162 ) مرشحاً، وتضم بلديات “الماية والناصرية والعزيزية وسواني بن آدم وقصر بن غشير ومسيحل والسائح واسبيعة” .

وكانت المفوضية قد أعلنت في تاريخ السابع من شهر نوفمبر الماضي، انطلاق العملية الانتخابية، وفي الثامن من ذات الشهر أعلنت المفوضية فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوزيع بطاقات الناخبين .

وأعلن رئيس مجلس إدارة المفوضية، عماد السايح، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 23 من نوفمبر، المفوضية قفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ووصول عدد المترشحين إلى (98) مترشحاً ومترشحة .

وقال السايح في كلمته خلال المؤتمر إن هؤلاء المترشحين قد استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، وتمت إحالة الوثائق ذات العلاقة إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحة ما ورد فيها .

وأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تاريخ 24 من نوفمبر، القرار رقم (80) بشأن اعتماد القائمة الأولية لمترشحي للانتخابات الرئاسية، وتضمنت عدد (73) مترشحاً.

ونوهت المفوضية ذوي المصلحة بأن فترة الطعون وفقاً للمادة (48) من القانون رقم (1) بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة .

وحدّدت المفوضية تاريخ 27 من نوفمبر كموعد نهائياً لفترة قبول الطعون، فيما حدّدت تاريخ 30 من نوفمبر يوماً للنظر والفصل في الطعون، وخصصت المفوضية تاريخ 3 من ديسمبر موعد الاستئناف في الطعون .

وعلى الرغم من تحديد المفوضية موعداُ نهائيا لتاريخ استلام بطاقات الناخبين والمحدد في يوم 28 نوفمبر، إلا أنها

أعلنت عن تمديد فترة استلام بطاقة الناخب إلى تاريخ الأول من ديسمبر الجاري، وأوضحت المفوضية في بيانها، أن التمديد جاء نظراَ للإقبال المتزايد على استلام البطاقة من قبل الناخبين، والذي تجاوز عدد (2مليون بطاقة)، وتقديراً للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع .

وتستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 24 من ديسمبر الحالي، الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية لإنجاز أهم استحقاق تترقبه الأوساط السياسية والإعلامية في الداخل والخارج، فيما تزداد المنافسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتباين التوقعات حول اسم المرشح الذي سوف يتربع على كرسي أول رئيس للدولة الليبية يأتي عن طريق صناديق الإقتراع. (وال _ بنغازي)

تقرير: فاتح مناع

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