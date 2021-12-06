أزمة المهاجرين .. ورقة الضغط والقمع

وحول أزمة الهجرة غير القانونية، يعاني آلاف المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع بولندا منذ أسابيع من الحسابات السياسية بين الدول الأوروبية، حيث كشفت عدد من التصريحات الصحفية محاولة الرئيس البيلاروسي ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي كي تستجيب برفع العقوبات عن بلاده في ظل رفض بولندا ودول الاتحاد لمزيد من المهاجرين.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الأمم المتحدة: ستيفاني وليامز تبدأ عملها من طرابلس خلال أيام
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الحويج: الوضع الراهن في ليبيا متشابك ومعقد ومتناقض
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
نصية: هناك ملاحظات حول بعض أعضاء البعثة الأممية لا يمكن السكوت عنها
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أبو جناح يبحث مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية آخر أعمال الوزارة
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك