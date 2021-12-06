أزمة المهاجرين .. ورقة الضغط والقمع

وحول أزمة الهجرة غير القانونية، يعاني آلاف المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع بولندا منذ أسابيع من الحسابات السياسية بين الدول الأوروبية، حيث كشفت عدد من التصريحات الصحفية محاولة الرئيس البيلاروسي ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي كي تستجيب برفع العقوبات عن بلاده في ظل رفض بولندا ودول الاتحاد لمزيد من المهاجرين.

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