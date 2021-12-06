الأمين العام الأمم المتحدة يعين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له في ليبيا

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، تعيين المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، مستشارة خاصة له في ليبيا، وذلك قبيل الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية: “ أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن اليوم تعيين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له حول ليبيا”​​​.

وتابع دوجاريك:” إن ويليامز ستقود الجهود الوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

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