مكافحة الفساد: قيام مفوضية الانتخابات بتسليم بيانات المرشحين لجهات غير رسمية إفشاء لأسرار الدولة

في بيان بشأن ازدواجية معايير مفوضية الانتخابات، استنكرت هيئة مكافحة الفساد قيام المفوضية بتسليم البيانات الشخصية للمترشحين للرئاسة لجهات غير رسمية، وقالت إن ما قامت به المفوضية إفشاء لإسرار أوجب القانون حفظها ونحملها كامل المسؤولية القانونية.

أضافت في بيان: “نخلي مسؤوليتنا من هذه الخروقات القانونية ونحتفظ بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بها، و نحن الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها أو التحقيق فيما ورد فيها”.

وتابعت: “لا يعتد بأي إقرار ذم مالية إلا ما تم تقديمه للهيئة بمقرها في طرابلس أو فروعها بالمنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى، و قيام المفوضية بتلقي إقرارات ذمة مالية عبر نماذج غير معتمدة مخالف للقانون وتجاوز للصلاحيات ويقوض جهود إنفاذ القانون”.