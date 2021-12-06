أبوجناح والتومي يبحثان تفعيل دور الإدارة المحلية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الخطوات التي تسهم في تفعيل دور الإدارة المحلية، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفي التركي.

وقدم الوزير التومي إحاطة لرئيس الحكومة المكلف عن عمل الوزارة، وما حققته من نجاحات خلال الأشهر الماضية، وفق بيان نشرته صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».

– «الحكم المحلي» تبحث الاستفادة من الخبرات التركية في الإدارة المحلية والمحافظات

– نقل 7 اختصاصات من وزارة الاقتصاد إلى وحدات الإدارة المحلية بالبلديات

وأفاد البيان بأن اللقاء شهد «التأكيد على أهمية دور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخروج من المركزية المقيتة التي تعيق سير عملها». كما أشاد أبوجناح «بالجهد الملموس الذي تقدمه وزارة الحكم المحلي، باعتبارها أقرب الوزارات إلى المواطنين».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا