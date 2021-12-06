مكافحة الفساد ترفض ازدواجية معايير مفوضية الانتخابات

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أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الإثنين رفضها لازدواجية المعايير للمفوضية العليا للانتخابات.

وقالت في بيان لها إنها الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها ومن ثم حفظها أو التحقيق فيما ورد فيها وهو اختصاص أصيل لها.

وأكدت أنه لايعتد بأي إقرار ذمة مالية إلا ما تم تقديمه لها بمقرها الرئيسي طرابلس وبفروعها بالمنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى.

وأشارت إلى أن قيام المفوضية بتلقي إقرارات ذمة مالية وعبر نماذج غير معتمدة مخالف للقانون وتجاوز الصلاحيات ويقوض جهود إنفاذ القانون للعملية الانتخابية.

وأوضحت أن ما قامت به المفوضية الوطنية للانتخابات من تسليم للمستندات التي تحتوي على بيانات شخصية للمترشحين للرئاسية للعام 2021 – 2022 لجهات غـير رسميـة يعد إفشاء لأسرار أوجــب القـانون حفظها ورعايتها.

وحملت الهيئة مفوضية الانتخابات كامل المسؤولية القانونية، مؤكدة أنها تخلي مسؤوليتها من هذه الخروقات القانونية وفق وصفها مع احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بها.