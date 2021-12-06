النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يطلع على سير عمل مشروعات الحكومة

طرابلس 06 ديسمبر 2021 (وال) _ اطلع النائب الأول لرئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد حسين اعطية القطراني على سير عمل مشروعات الحكومة في كافة ربوع ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التخطيط السيد فاخر بوفرنة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس محمود عجاج، ومدير عام جهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية المهندس إبراهيم تاكيتا، أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المشاريع وآليات تذليل الصعاب لضمان الانتهاء منها.

وتبلغ قيمة المشروعات التي اطلع على سير عملها السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 10 مليار و 700 مليون دينار، موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

بدوره، قدم وزير التخطيط ملخص عن المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة بنغازي، موضحا أن هناك مشاريع جاري العمل فيها و مشاريع أخرى سيباشر في تنفيذها في القريب العاجل. (وال _ طرابلس) ر ع / ه ع

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