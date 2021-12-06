تكتل إحياء ليبيا يقيم ندوة للتعريف بالعمل التطوعي ببني وليد

احتفاء باليوم العالمي للعمل التطوعي، أقام مكتب تكتل إحياء ليبيا بمدينة بني وليد، ندوة للتعريف بهذا اليوم، ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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