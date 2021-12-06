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تكتل إحياء ليبيا يقيم ندوة للتعريف بالعمل التطوعي ببني وليد

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

احتفاء باليوم العالمي للعمل التطوعي، أقام مكتب تكتل إحياء ليبيا بمدينة بني وليد، ندوة للتعريف بهذا اليوم، ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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قناة ليبيا

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