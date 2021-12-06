توقعات بعودة الإنتاج بحقل المبروك في الربع الأول من 2023

كشف رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مبروك” للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي، أن حقل المبروك سيعود للإنتاج في الربع الأول من العام 2023، بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى استقرار الوضع الأمني بالحقل.

وأكد الرفاعي أن معدلات الإنتاج المتوقعة ستتم باستخدام تسهيلات سطحية لإنتاج مُبكّر بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات، مضيفاً أنه قد جرى إكمال تقييم جميع آبار الحقل، والانتهاء من الأعمال اللوجستية من تجهيزات الإقامة والاتصالات والإنترنت.

ولفت الرفاعي إلى أن هناك تحديات تُعيق سير عمليات الشركة البحرية بحقل الجرف، مُنوهاً إلى أن الوضع الفني حرج بسبب النقص الشديد في التمويل، الذي يحول دون إنجاز الأعمال وإجراء التدريب الضروري لحصول العاملين على التراخيص اللازمة لإنجاز الأعمال.

وجاء حديث الرفاعي خلال لقائه الإثنين بطرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الذي أكد من جانبه دعم المؤسسة لإدارة الشركة وموظفيها، مشدداً على ضرورة إجراء دراسة شاملة للبنية التحتية لحقل الجرف البحري، وتطوير التسهيلات السطحية للوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج.

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