استعدادًا للانتخابات الحاسي يزور مقر مكتب الدائرة الانتخابية الثانية في المرج

طرابلس 06 ديسمبر 2021 (وال) _ زار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي ، برفقة مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمرج صلاح العوامي ، أمس الأحد، مقر مكتب الدائرة الانتخابية الثانية في المرج .

وأجرى الحاسي خلال الزيارة لقاء مع رئيس مكتب الدائرة الانتخابية الثانية عبدالرحيم العسبلى، وأطلع خلال اللقاء على سير العمل داخل المكتب .

وتناول اللقاء جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وأبرز الصعوبات التي تُعيق عمل مكتب الإدارة الانتخابية .

وقد أشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أثناء اللقاء بالجهود التي بذلتها المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق الاستحقاق المرتقب. (وال _ طرابلس) أ ف / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال