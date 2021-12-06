أوميكرون .. هل سيدمر الاقتصاد العالمي من جديد

يترقب العالم حاليا تطورات المتحور أوميكرون، وما يمكن أن يحمل معه من أعباء جديدة على كافة القطاعات خصوصا الاقتصادية، حيث وبحسب الدراسات الأخيرة تبين أن أوميكرون يتميز بسرعة انتشاره ومقاومته للقاحات، وهذا ما يزيد المخاوف العالمية من الرجوع إلى المربع الأول من الجائحة.
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