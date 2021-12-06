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عقب اجتماع مع شركة صينية..  تفعيل مشروع 5000 وحدة سكنية بمدينة سلوق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بحث وزير التخطيط بحكومة تسيير الاعمال فاخر بوفرنة مع وفد الشركة الصينية فور سي سيز المنفذة لمشروع خمسة ألاف وحدة سكنية بمدينة سلوق بحث أليات سبل تفعيل المشروع والصعوبات التي تواجهه

وناقش وزير التخطيط خلال الاجتماع الذي عقدهُ في ديوان النائب الأول لرئيس حكومة تسيير الاعمال في مدينة بنغازي بحضور مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإداري ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق إمكانية استئناف العمل في المشروع وإتمام إنجازه إضافة إلى الاتفاق على العديد من الإجراءات الفعلية للبدء في تفعيل هذا المشروع الحيوي.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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