عقب اجتماع مع شركة صينية..  تفعيل مشروع 5000 وحدة سكنية بمدينة سلوق

بحث وزير التخطيط بحكومة تسيير الاعمال فاخر بوفرنة مع وفد الشركة الصينية فور سي سيز المنفذة لمشروع خمسة ألاف وحدة سكنية بمدينة سلوق بحث أليات سبل تفعيل المشروع والصعوبات التي تواجهه

وناقش وزير التخطيط خلال الاجتماع الذي عقدهُ في ديوان النائب الأول لرئيس حكومة تسيير الاعمال في مدينة بنغازي بحضور مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإداري ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق إمكانية استئناف العمل في المشروع وإتمام إنجازه إضافة إلى الاتفاق على العديد من الإجراءات الفعلية للبدء في تفعيل هذا المشروع الحيوي.

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