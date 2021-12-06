مكافحة الفساد: المفوضية سلمت بيانات شخصية لمرشحي الرئاسة لجهات غير رسمية

العنوان-طرابلس

اتهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتسليم مستندات تحتوي بيانات شخصية للمرشحين لانتخابات رئيس الدولة “لجهات غير رسمية”.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، إخلاء مسؤوليتها عن هذه الخروقات القانونية مع احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بها.

وقالت الهيئة: “إن قيام المفوضية بتلقي إقرارات ذمة مالية وعبر نماذج غير معتمدة مخالف للقانون وتجاوز للصلاحيات ويقوض جهود إنفاذ القانون للعملية الانتخابية”.

وأكدت الهيئة، أنه “لا يعتد بأي إقرار ذمة مالية إلا ما تم تقديمه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقرها الرئيسي الكائن بمدينة طرابلس، وبفروعها بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى”.

وأكدت الهيئة “أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها ومن ثم حفظها أو التحقيق فيما ورد فيها، وهو اختصاص أصيل لها”.

في اعتبرت الهيئة “أن ما قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تسليم للمستندات التي تحتوي على بيانات شخصية للمرشحين للرئاسة للعام 2021 – 2022 لجهات غير رسمية يعد إفشاءً لأسرار أوجب القانون حفظها ورعايتها”.

واختتمت الهيئة بيانها قائلة: إنها “تخلي مسؤوليتها عن هذه الخروقات القانونية مع احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها”.