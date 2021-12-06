الأمم المتحدة: ويليامز ستتولى مهمة إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة، عين المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا .

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي:” لا يوجد لدينا تفويض لتعيين مبعوث خاص لليبيا”.

ولفت إلى أن تعيين ويليامز جاء لتتأكد من وجود القيادة اللازمة في هذا الشهر الحاسم شهر ديسمبر.

وبين أن ويليامز ستعمل على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وستقود المساعي الدولية للعمل على تطبيق مخرجات ملتقى الحوار ودعم الانتخابات.

وأشار إلى أن ويليامز قامت بالعمل في العام الماضي كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة وبالتالي تكون المرشح الأفضل لتستمر كمبعوث أممي خاص.

وأوضح أن ويليامز كانت متابعة للملف بشكل جيد وهي بكل تأكيد مؤهلة للمساعدة في توجيه المهمة خلال هذا الشهر الحاسم.

وقدم غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق، في وقت سابق، الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على قرار إعادة ستيفاني ويليامز للعمل إلى ليبيا.

وقال سلامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أشكر الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني ويليامز إلى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً، وأتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها”.