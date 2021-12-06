دخول حالتين مصابتين بكورونا لمركز عزل سرت

أكد مصدر بمركز العزل سرت، دخول حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا، إلى المركز.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الحالتين موجودتان على جهاز التنفس الاصطناعي، وتتم متابعتهما من الأطقم الطبية، لافتا إلى أن الأطقم الطبية موجودة حسب الجداول المحددة من إدارة المركز.

وأشار إلى أن منظومة الأكسجين تعمل بشكل جيد، ولا زالت شحنات الأكسجين تصل تباعاً من مدينة مصراتة.

والأحد الماضي، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الوضع الوبائي في ليبيا «لا يزال يشهد استقرارًا»، لافتًا إلى أنه رغم القلق العالمي من احتمال انتشار المتحور «أوميكرون» إلا أن منطقة شرق المتوط ودول الجوار لا تزال تتمتع باستقرار في الوضع الوبائي.

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لكن المركز عاد وحذر في تقريره الوبائي، الذي غطى الفترة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري، من تسجيل ارتفاعات في بعض المؤشرات، ما قيد ينبأ بتغير في الوضع الوبائي وظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

والإثنين، أعلن المركز تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى 117 حالة حرجة، وتعافي 1693 ووفاة 6 حالات جراء الوباء خلال 24 ساعة.

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