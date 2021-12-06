تعيين “ستيفاني وليامز” مستشارة خاصة لغوتيريش بشأن ليبيا

أعلن مكتب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين، تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا.

وبحسب البيان الأممي ستقود وليامز “المساعي الحميدة والوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية، لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا”.

من جانبه أشاد المبعوث الأممي السابق لليبيا غسان سلامة في تغريدة على تويتر بقرار غوتيريش، “بإعادة الزميلة ستيفاني وليامس إلى موقع المسؤولية في ليبيا”، مشيداً “بحنكتها وبقدرتها وعزمها على استكمال ما بدأناه معاً”، متمنياً لها التوفيق في أداء مهمتها المقبلة.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن خلاف روسي غربي داخل مجلس الأمن، على هوية المبعوث الأممي الجديد لليبيا، بعد دعوات روسية لإدخال تعديلات فنية على مسار عمل البعثة، الذي كان كوبيتش يُديرها من العاصمة السويسرية جنيف، قبل أن يُقدّم استقالته التي ستدخل حيّز النفاذ في 10 ديسمبر الجاري.

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