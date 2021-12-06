لجنة حكومية تتعرف على مشكلات بلدية ككلة

قامت اللجنة الحكومية المشكلة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بزيارة تفقدية، الإثنين، إلى مدينة ككلة، للوقوف على المختنقات والعراقيل والمعوقات التي تواجه البلدية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الزيارة جمعت وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين رئيس اللجنة، رفقة وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط والتطوير المحلي ووكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة المواصلات.

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وكان في استقبال اللجنة مدير أمن يفرن العقيد شكري أبودية، ومساعد الشؤون العامة والشؤون الأمنية ككلة وعميد وأعضاء المجلس البلدي ككلة وأعيان المدينة وعدد من الأهالي، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على ».فيسبوك».

وعلى هامش الزيارة قام الوكلاء بجولة تفقدية شملت مركز شرطة ككلة ووحدة المرور. وعقب الجولة عقد اجتماع بمقر المركز الثقافي، نوقش خلاله المشاكل والعراقيل الأمنية والخدمية التي تواجه المنطقة ووضع الحلول لها من خلال تقديم الدعم للبلدية، بما يساهم في تذليل العقبات أمام سكان وأهالي المنطقة.

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