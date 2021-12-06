شركة الكهرباء: سرقة أكثر من 4000 متر من أسلاك الضغط العالي

أفادت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة أكثر من 4000 متر من أسلاك الضغط العالي بدوائر التوزيع في عدة مناطق من طرابلس الكبرى وترهونة والجميل.

وبحسب الصفحة الرسمية للشركة عبر منصة فيسبوك، فقد تم سرقة 1100 متر من أسلاك الضغط العالي على خط الفروسية فرعية المشاط بدائرة توزيع جنزور، إضافة إلى سرقة 500 متر على خط الترهوني 30 النهر بدائرة توزيع عين زارة.

وأشارت الشركة إلى سرقة 900 متر من أسلاك الضغط العالي على خط فرعية الرحاحلة بدائرة توزيع السائح ترهونة، إلى جانب سرقة 1800 متر على خط أم عزيز واحد 30 البير الحلو بدائرة توزيع الجميل.

ولفتت الشركة إلى أن هذه السرقات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المنازل والمزارع، التي تتغذى من دوائر التوزيع المستهدفة.

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