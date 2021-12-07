نصية: هناك ملاحظات حول بعض أعضاء البعثة الأممية لا يمكن السكوت عنها

طالب عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، بضرورة إجراء تغيير شامل في أعضاء البعثة الأممية الموجودة حاليا في ليبيا، بعد تعيين ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة في ليبيا، مستشارة للأمين العام.

وقال نصية، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: ”بالإضافة إلى عودة ستيفاني، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحتاج إلى تغيير شامل في موظفيها”.

وأضاف: ”هناك الكثير من الملاحظات حول بعض الأعضاء والتي لا يمكن السكوت عنها، وما حدث في منتدى الحوار السياسي وطريقة اختياره إلا جزء بسيط من ذلك”.

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