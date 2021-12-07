الحويج: الوضع الراهن في ليبيا متشابك ومعقد ومتناقض

قال المترشح الرئاسي عبد الهادي الحويج، إن ترشح سيف الإسلام القذافي نقطة إيجابية تُحسب للمجتمع الليبي.

وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية لـ”العين الإخبارية”، أن الليبيين سئموا وعاشوا مرارات كثيرة وظروفا صعبة، وترشح سيف الإسلام يثبت أن المجتمع متصالح مع النظام السابق.

ولفت إلى أن القانون للجميع ولم يُفصل لفئة معينة، وسمح للجميع بدخول الحياة السياسية وأن يحتكموا للصندوق، متابعا:” من يصوت له الشعب سنصفق له وستكون إرادته نابعة من الشعب، ويستحق حكم ليبيا ليخرج الليبيين من الدوامة والمرارات والحزن”.

وأوضح أن الوضع الراهن في ليبيا متشابك ومعقد ومتناقض إثر حالة الانقسام التي تعيشها.

وشدد على أن الجميع يعقد الأمل على الانتخابات كمخرج من حالة الفوضى التي عاشتها البلاد على مدار 10 سنوات.

ونوه بأن جميع المحاولات الدولية السابقة لم تأت بنتائج إيجابية لتشابك المصالح والقوى الإقليمية بالأخص أوروبا، ما أدى إلى الفوضى والصراع.

ولفت إلى أن الزخم الدولي والتوافق الملحوظ، سيدفع عجلة الحل السياسي إلى الأمان، موضحًا أن فرنسا تمتلك جزء من الحل ولا تملك كل الحل، وإيطاليا كذلك تملك بعض المفاتيح.

وأشار إلى أن التوافق الأوروبي الأخير بين فرنسا وإيطاليا، حول الملف الليبي يصب في المصلحة العامة وتوحيد القرار الأوروبي تجاه ليبيا، لافتا إلى أن الطرفين جادان في إنهاء الأزمة التي قوضت المؤسسات والأمن في ليبيا وهددت دول المتوسط ودول جنوب أوروبا أيضا.

وأكد أن المسألة الليبية اليوم لا تخص الليبيين فقط وإنما دول الجوار والمنطقة والعالم، فحالة التشظي والانقسام التي وصل إليها الليبيون غير مسبوقة في التاريخ.

ولفت إلى أن الليبيين في حاجة لإعادة بناء الثقة بينهم وتقديم بعض التنازلات، ولا يوجد رابح وخاسر فكلنا خاسرون، فيجب تغيير نمط الاقتصاد الليبي من الاقتصاد الريعي إلى تنويع مصادر الدخل.