الأمم المتحدة: ستيفاني وليامز تبدأ عملها من طرابلس خلال أيام

قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز سيتدأ عملها من طرابلس خلال أيام، كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا.

وأضاف دوجاريك، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، أن «تعيين وليامز مستشارة خاصة يضمن وجود قيادة (أممية) خلال شهر ديسمبر الدقيق للغاية».

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وذكر بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي لـ غوتيريس إن «وليامز ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي».

ويجنب هذا التعيين الذي يدخل ضمن صلاحيات أنطونيو غوتيريس ولا يتطلب موافقة رسمية من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر خلافًا لمنصب المبعوث، الأمم المتحدة فراغًا محرجًا مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر التي يفترض أن تطوي صفحة الحرب التي دامت عشر سنوات.

وتابع دوجاريك: «سيكون مقرها (وليامز) في طرابلس وستبدأ عملها في الأيام المقبلة»، ملمحًا الى أن الأمين العام للأمم المتحدة رفض اقتراح جان كوبيش الذي ينتهي عقده في العاشر من ديسمبر للبقاء في منصبه خلال فترة الانتخابات.

وقدم السلوفاكي يان كوبيش استقالة مفاجئة إلى أنطونيو غوتيريس في 17 نوفمبر، والتي ظلت سرية حتى قبلها الأمين العام في 23 نوفمبر من دون أن تقدم الأمم المتحدة على تبريرها.

وتنقل «فرانس برس»، عن دبلوماسيين قولهم إن يان كوبيش يرفض منذ الصيف نقل منصبه من جنيف إلى طرابلس كما هو مخطط لعام 2022. وكانت العلاقة بينه وبين غوتيريش وصلت إلى «القطيعة» و«لم يعد بإمكانهما العمل معًا»، على حد قول أحدهم من دون أن يتمكن من تحديد السبب وراء هذا القرار المفاجئ قبل شهر من الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

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