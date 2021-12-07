الاتحاد الأوروبي: واثقون أن وجود وليامز سيكون مفتاحاً لنجاح العملية السياسية

باركت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للأمريكية ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وعبّرت البعثة في بيان، تطلّعها للعمل مع ويليامز، التي “أثبتت التزامها وتفانيها بدعم استقرار ليبيا”، معربةً عن ثقتها بأن وجودها “سيكون مفتاحًا لنجاح العملية السياسية لصالح الشعب الليبي”، متمنيةً لها التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير لليبيا وكل أبنائها، وفق البيان.

يُذكر أن المكتب الإعلامي الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة، أعلن اليوم الإثنين تعيين ويليامز مستشارة خاصة لغوتيريش بشأن ليبيا، بعد أن قدّم المبعوث الأممي السلوفاكي يان كوبيتش استقالته من المنصب والتي ستدخل حيز النفاذ في 10 ديسمبر الجاري.

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