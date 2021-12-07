بو سعدة: الدبيبة سيتحمل التبعات حال فشل إجراء الانتخابات لأنه أخل بالاتفاق السياسي

قالت عضو مجلس النواب، فاطمة بوسعدة، إن عبدالحميد الدبيبة سيتحمل التبعات حال فشل إجراء الانتخابات، لأنه أخل بالاتفاق السياسي.

وأضافت بوسعدة، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن هناك محاولات مستميتة من بعض الأطراف لتأجيل الاستحقاق الانتخابي المُقبل.

وتابعت:” كان لزامًا على مجلس النواب أن يكون دائم الانعقاد بشكل يومي كخلية أزمة لمتابعة مستجدات الوضع وليس الانقطاع عن عقد الجلسات منذ أشهر”.

ولفتت إلى أن أعضاء المجلس يدركون خطورة المرحلة الحالية وأهميتها، متابعا:” نطالب بعقد الاستحقاق الانتخابي في موعده واحترام خارطة الطريق والالتزام بمخرجات الحوار السياسي”.

وشددت على أن الأمور لو استمرت على ما هي عليه الآن من عراقيل وخروقات أمنية وقانونية قد تفقد الثقة في المسؤولين عن منع ذلك”.

وأشارت إلى أن الاتفاق الذي جاء بالدبيبة هو نفسه الذي نص على منعه من خوض الانتخابات المقبلة.

واستطردت:” من حق مجلس النواب أن يعلن عن خارطة طريق جديدة بموعد جديد للانتخابات ويشكل حكومة جديدة ويكلفها بتسيير المهام في حال انقلب الدبيبة على الاتفاق السياسي”.

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