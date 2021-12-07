رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصرون على إجراء انتخابات ناجحة في ليبيا

قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة السفير كريستينا بيرجر، إن بلاده تصر على عقد انتخابات رئاسية ناجحة في ليبيا، ثم ننظر للبرلمانية فيما بعد، فليبيا تواجه موقفا صعبا منذ عام 2011.

وأضاف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في تصريحات لفضائية “TEN”: المصرية، إن بلاده حاولت التدخل من أجل حكومة انتقالية عام 2011، وقدمت دعم مهم لحماية الحدود الليبية، لكن الكثير من الإرهابيين تسللوا من الجنوب داخل ليبيا.

وتابع:” كان لدينا منذ البداية رغبة في استقرار ليبيا، فالعملية السياسية بدأت الآن في طريقها، ونود أن تنجح في ليبيا، وهناك مبعوث الأمم المتحدة”.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات تجبر القوات الأجنبية والمرتزقة على الخروج وحدوث توافق بين القبائل الليبية، فقمنا بحملة وأعلنا الحرب على داعش وكانت هناك استراتيجية لمواجهته”.

واستطرد:” عملنا بقوة مع الدول التي عانت من داعش، لتقويتها من أجل مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية، فهناك تعاون كبير بين الاتحاد الأوروبي ودول الساحل والصحراء”.