العريبي: السايح لم يطبق المواد التي أصدرها مجلس النواب بالكامل بسبب قبوله ترشح شخصيات تمنعها القوانين

قال عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، إن الانتخابات الرئاسية بها صعوبة حاليا في إجرائها، لافتا إلى وجود مشكلة كبيرة في إجرائها، على اعتبار أنه لا يمكن إدارة انتخابات يقبل بها الجميع بسبب الاستقطاب الكبير الحادث.

وأوضح العريبي، في مداخلة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمول من قطر، إن جلسة مجلس النواب قد تكون غدا الثلاثاء وليس اليوم الاثنين، متابعا: “نستغرب توريط السايح، عقيلة صالح في اتهامات مجلس النواب له، لأن عقيلة في إجازة بسبب أنه مرشح للرئاسة”.

ودعا رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح إلى حضور الجلسة البرلمانية لتوضيح وجهة نظر المفوضية، مبينا أن مجلس النواب لا يتدخل في العملية الانتخابية، ولكن يتدخل في تجاوزات المفوضية تجاه القوانين التي أصدرها البرلمان.

وأفاد العريبي بأن القوانين الانتخابية موضوعة بدقة حتى لا تكون النتائج غير مقبولة، قائلا: “في حالة عدم الالتزام بالقوانين قد يكون هناك انقسام مجددا في ليبيا”.

وتابع قائلا: “لم نوجه الدعوة للسايح، بل وجهنا الدعوة إلى هيئة رئاسة المفوضية”، مضيفا: “نريد أن ندقق وضع الانتخابات غير الصحيح، ولا نريد أن يكون هناك أي أشخاص معرقلين للانتخابات”.

وواصل: “مجلس النواب أعلى سلطة في البلاد، لديه واجب عندما يرى انحرافا أو اعوجاجا، وعندما لا يؤدي أي أمر لعدم استقرار أو عودة الحرب”، مستطردا: “لا نريد أن ندير قفزة في الهواء ويفوز أحد المرشحين ولا يعترف الآخرين بالانتخابات ونعود للأزمة مجددا”.

وأكد العريبي أن السايح لم يطبق المواد التي أصدرها مجلس النواب بالكامل، وسمح بدخول بعض الشخصيات التي تمنعها مواد قوانين الانتخابات، وهو ما يعد خرقا ولن يؤدي إلى استقرار.

وأضاف أن البرلمان يريد إجراء انتخابات تؤدي إلى استقرار وتغيير الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، قائلا: “نرى أن هناك صعوبة في إجراء الانتخابات بتلك الطريقة، ونريد أن نسمع من السايح يمكن أن يقنعنا بأنه قادرا على إجرائها”

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