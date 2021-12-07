مجلس المشري: سنقطع الطريق أمام المشاريع الديكتاتورية

أصدر المجلس الاستشاري للدولة بيانا في الذكري الخامسة لتحرير سرت من تنظيم داعش الإرهابي، مطالبا خلاله بنبذ الفرقة والانقسام وتوحيد جميع مؤسسات الدولة؛ لقطع الطريق أمام هذه التنظيمات الإرهابية.

وقال المجلس الاستشاري في بيان:” تمر اليوم الذكرى الخامسة لتحرير مدينة سرت من عناصر تنظيم الدولة الإرهابي؛ بعد معارك استمرت لثمانية أشهر من انطلاق عملية البنيان المرصوص، أرتقى فيها قرابة سبعمائة شهيد وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف آخرين. سائلين الله تعالى أن يتقبل شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا ل سبيل تحرير المدينة من براثن التنظيم الذي عاث قينا فساداً وسفكاً لدماء الأبرياء”.

وتابع المجلس :” في الوقت الذي نبارك انتصارات أبطالنا الذين واجهو قوى الإرهاب؛ نؤكد أن ليبيا لن تكون بأي حال من الأحوال بوّرةٌ لهذه التنظيمات الإرهابية الدخيلة على المجتمع الليبي الذي لطالما اتسم بوسطيته ونبذه للتطرف والغلو”.

وطالب المجلس أبناء الشعب الليبي والقوى الوطنية إلى التكاتف ونبذ الفرقة والانقسام وتوحيد جميع مؤسسات الدولة؛ لقطع الطريق أمام هذه التنظيمات الإرهابية والمشاريع الدكتاتورية التي تتخذ من محاربة الإرهاب شعاراً مَزْيْفا لها للوصول للسلطة.