دردور يدعو لتأجيل الانتخابات: يوجد فوضى في القوانين والحكومة لن تستطيع الإشراف عليها

اتهم المحلل السياسي لقنوات الإخوان فرج دردور، “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بتفصيل القوانين الانتخابية واعتبارها قوانين صادرة من البرلمان”، قائلا: “لم يستمع أحد لرأي الليبيين فيما يخص الانتخابات، فالأمر بات قرارا دوليا”، بحسب زعمه.

وأضاف دردور، في تصريحات لقناة “المملكة” الأردنية: “عندما تدخل القضاء في المسألة صارت كل المقاسات التي صيغت عليها القانون، وبات هناك خوف من أن الذين فصلت عليهم الانتخابات لن يفوزوا”، بحسب زعمه.

وذكر أن “الأمم المتحدة شعرت بهذا التملل، وحاولت تعيين مبعوث جديد، لكن وقفت روسيا بوجههم، قائلا: “غوتيريش يسعى حاليا للالتفاف على الرفض الروسي بتعيين ستيفاني ويليامز مستشارة لتعمل إلى جنبه بالملف الليبي”، بحسب زعمه.

وأفاد بأن “الحديث يدور حول تشكيل لجنة أخرى للأمم المتحدة، والذهاب إلى الانتخابات البرلمانية وتأجيل الرئاسية لحين صياغة الدستور، لافتا إلى إبقاء عبد الحميد الدبيبة على رأس الحكومة لحين وجود برلمان جديد”، بحسب زعمه.

وبيّن دردور أن “أعضاء البرلمان يتململون لأن خطتهم فشلت”، متابعا: “مصر أيضا تشعر بنفس التململ لأن القانون الذي تم صياغته في القاهرة فشل في إجراء الانتخابات”، بحسب زعمه.

ودعا إلى “صياغة الدستور أولا وبعدها الذهاب إلى الانتخابات بعد تحديد شكل الدولة هل ستكون جمهورية أم مملكة أم نظام رئاسي أم برلماني، وفق قوله، مضيفا: “هناك فوضى عارمة في القوانين والحكومة لا تسيطر على كامل التراب الليبي لتتمكن من الإشراف على الانتخابات”، بحسب زعمه.

وزعم أن “المرشح الرئاسي خليفة حفتر غيّر مدراء المدارس في المنطقة الشرقية لتكون اللجان تحت سيطرته، قائلا: “إذا ما استمرت المنطقة الشرقية على ما هو عليه، فلن يكون هناك إشراف على الانتخابات”، بحسب زعمه.

وطالب دردور “بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد توحيد البلاد أمنيا وعسكريا”، قائلا: “يجب ألا يكون هناك حق لكل من سمح بالجرائم وقتل الشعب لدخول الانتخابات، وهو ما لم يسمح لعقيلة أو حفتر بالترشح للانتخابات”، بحسب زعمه.

وحول تسريبات استلام القاضي ناصر الحدادي رشوة من بنك البركة، بعد حكمه بعودة الدبيبة للانتخابات، قال: “ما يشاع عن حصول الحدادي على أموال من الدبيبة، فهو محامي وليس قاضيا، والدبيبة منحه أموالا ليترافع له في القضية الخاصة بالطعن الانتخابي الخاص به”، بحسب زعمه.

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