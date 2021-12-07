إيطاليا تُثمّن نشر بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات في ليبيا

ثمّنت إيطاليا قرار المُمثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل نشر بعثة خبراء انتخابات أوروبيين لمراقبة سير الانتخابات الليبية المقررة في الـ24 من ديسمبر الجاري، بحسب ما نقلته وكالة آكي.

ووصف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قرار المُمثل بأنه علامة مهمة على الالتزام الأوروبي في ليبيا، معتبراً أن الأولوية بالنسبة للانتقال المؤسسي في ليبيا تكمن في إجراء عملية انتخابية شاملة وذات مصداقية.

وكان بوريل قد أعلن خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في العاصمة البلجيكية بروكسل نهاية نوفمبر الماضي، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، ونشر بعثة الخبراء الانتخابية في ليبيا.

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