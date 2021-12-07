مباحثات أمنية ليبية مالطية لتأمين المجال البحري

بحثت الإدارة العامة لأمن السواحل، مع مستشار وزير الداخلية لشؤون الهجرة غير النظامية المالطي راين سبنسر، مجالات التعاون الأمني البحري بين دولة ليبيا ومالطا.

وأوضحت الإدارة فيى إيجاز صحفي، أن اللقاء الذي مثّله من الجانب الليبي مستشار مدير الشؤون البحرية خالد بحيح، ورئيس فرع الإدارة بطرابلس إبراهيم الصقلي، تم بتوجيهات من وزير الداخلية خالد مازن، يأتي في إطار السعي للرفع من وتيرة التعاون الليبي المالطي، وتطرّق فيه الجانبان للمواضيع الخاصة بالتدريب المشترك، وفق بيان الإدارة.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام مالطية، تناقلت أنباء عن إدراج لجنة العقوبات الأممية لشخصيات مالطية ضالعة في تهريب الوقود الليبي، بالإضافة لنشاط الهجرة غير القانونية المتنامية في المجال البحري للدولتين.